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Кэшбэк за автоплатёж на Мегафоне получат держатели карт "Мир" от Примсоцбанка

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% кэшбэка при подключении автоплатежа за мобильную связь у оператора Мегафон.

Для этого необходимо:

• Зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности
• Подключить автоплатёж по карте «Мир» в приложении или на сайте МегаФона для оплаты мобильной связи;
• Кэшбэк 10% будет начислен за каждый автоплатёж.

Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Максимальная сумма кэшбэка — 100 рублей на одну карту «Мир» в месяц. Акция также распространяется на клиентов, у которых ранее был подключен автоплатёж по карте «Мир» в приложении или на сайте МегаФона. Срок проведения акции: с 01.09.2022 по 30.11.2022 гг.

Организатор Акции: АО «НСПК».
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11;
ИНН 7706812159;
КПП 997950001;
ОГРН 1147746831352;
Тел. 8-495-705-9999.

Срок действия акции

01.10.2022 - 30.11.2022


/ Сибирское Информационное Агентство /
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