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Бизнес без границ – с услугами ВЭД Солид Банка

Профессиональные услуги по направлению ВЭД «под ключ»

РАСЧЕТЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ

АО «Солид Банк» - Российско-Японский банк, что, безусловно, является неоспоримым преимуществом в работе. Благодаря максимальному присутствию в ДФО, банк имеет прочные связи со странами Азии.

Услуги:

  • Расчеты с азиатскими партнерами в йенах, юанях;

  • Открытие и ведение счетов в указанных валютах;

  • Конверсионные операции с азиатскими валютами.

Преимущества работы с Солид Банком:

  • Прямые корреспондентские отношения с банками Китая, Японии, Турции, Лаоса;

  • Снижение валютных рисков;

  • Отсутствие двойной конвертации.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

«АО «Солид Банк» работает со всеми видами валютных операций по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам и договорам займа, а также с операциями, проводимыми по неторговым сделкам,» - руководитель направления ВЭД АО «Солид Банк», Елена Комкова.

  • Выполнение функций агента валютного контроля;

  • Расчетное обслуживание валютных операций между резидентами и нерезидентами;

  • Консультирование по вопросам проведения валютных операций, по изменениям нормативно-правовой базы валютного законодательства и вопросам осуществления валютного контроля;

  • Проведение валютных операций по системе iBank и электронный обмен документами валютного контроля в режиме online;

  • Анализ платежных условий контрактов, консультационные услуги по составлению внешнеторговых контрактов;

  • Квалифицированная помощь в решении вопросов, связанных с ВЭД.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

АО «Солид Банк» обладает более чем 30-ти летним опытом проведения международных расчетов и оптимально сформированной сетью банков-корреспондентов, обеспечивая высокое качество, безопасность и скорость проведения расчетов по системе SWIFT, СПФС и др.

АО «Солид Банк» предоставляет возможность осуществлять переводы в твердых национальных валютах по всему миру:

  • Исполнение платежа в кратчайшие сроки;

  • Использование основных мировых и национальных валют Японии, Китая, Турции;

  • Прямые корреспондентские отношения с банками Китая, Японии, Лаоса, Турции и Монголии;

  • Использование системы SWIFT, СПФС и других институтов передачи сообщений.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ:

  • Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ

  • Гибкий подход к определению курса

  • Конвертация одной иностранной валюты в другую

  • Предоставление индивидуальных курсов

  • Проведение операции в день подачи заявки.

«Мы предлагаем нашим клиентам не общие усредненные «индивидуальные» условия, - комментирует Андрей Александрович Иванов, заместитель Председателя Правления АО «Солид Банк». - Мы предлагаем самостоятельно создавать свои тарифы совместно с Солид Банком».

Подробные условия в офисах банка.

АО «Солид Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329


/ Сибирское Информационное Агентство /
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