Бизнес без границ – с услугами ВЭД Солид Банка

Профессиональные услуги по направлению ВЭД «под ключ»
РАСЧЕТЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ
АО «Солид Банк» - Российско-Японский банк, что, безусловно, является неоспоримым преимуществом в работе. Благодаря максимальному присутствию в ДФО, банк имеет прочные связи со странами Азии.
Услуги:
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Расчеты с азиатскими партнерами в йенах, юанях;
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Открытие и ведение счетов в указанных валютах;
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Конверсионные операции с азиатскими валютами.
Преимущества работы с Солид Банком:
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Прямые корреспондентские отношения с банками Китая, Японии, Турции, Лаоса;
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Снижение валютных рисков;
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Отсутствие двойной конвертации.
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
«АО «Солид Банк» работает со всеми видами валютных операций по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам и договорам займа, а также с операциями, проводимыми по неторговым сделкам,» - руководитель направления ВЭД АО «Солид Банк», Елена Комкова.
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Выполнение функций агента валютного контроля;
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Расчетное обслуживание валютных операций между резидентами и нерезидентами;
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Консультирование по вопросам проведения валютных операций, по изменениям нормативно-правовой базы валютного законодательства и вопросам осуществления валютного контроля;
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Проведение валютных операций по системе iBank и электронный обмен документами валютного контроля в режиме online;
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Анализ платежных условий контрактов, консультационные услуги по составлению внешнеторговых контрактов;
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Квалифицированная помощь в решении вопросов, связанных с ВЭД.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ
АО «Солид Банк» обладает более чем 30-ти летним опытом проведения международных расчетов и оптимально сформированной сетью банков-корреспондентов, обеспечивая высокое качество, безопасность и скорость проведения расчетов по системе SWIFT, СПФС и др.
АО «Солид Банк» предоставляет возможность осуществлять переводы в твердых национальных валютах по всему миру:
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Исполнение платежа в кратчайшие сроки;
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Использование основных мировых и национальных валют Японии, Китая, Турции;
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Прямые корреспондентские отношения с банками Китая, Японии, Лаоса, Турции и Монголии;
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Использование системы SWIFT, СПФС и других институтов передачи сообщений.
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ:
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Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ
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Гибкий подход к определению курса
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Конвертация одной иностранной валюты в другую
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Предоставление индивидуальных курсов
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Проведение операции в день подачи заявки.
«Мы предлагаем нашим клиентам не общие усредненные «индивидуальные» условия, - комментирует Андрей Александрович Иванов, заместитель Председателя Правления АО «Солид Банк». - Мы предлагаем самостоятельно создавать свои тарифы совместно с Солид Банком».
Подробные условия в офисах банка.
АО «Солид Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329