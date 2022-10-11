Бизнес без границ – с услугами ВЭД Солид Банка

Профессиональные услуги по направлению ВЭД «под ключ»

РАСЧЕТЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ

АО «Солид Банк» - Российско-Японский банк, что, безусловно, является неоспоримым преимуществом в работе. Благодаря максимальному присутствию в ДФО, банк имеет прочные связи со странами Азии.

Услуги:

Расчеты с азиатскими партнерами в йенах, юанях;

Открытие и ведение счетов в указанных валютах;

Конверсионные операции с азиатскими валютами.

Преимущества работы с Солид Банком:

Прямые корреспондентские отношения с банками Китая, Японии, Турции, Лаоса;

Снижение валютных рисков;

Отсутствие двойной конвертации.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

«АО «Солид Банк» работает со всеми видами валютных операций по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам и договорам займа, а также с операциями, проводимыми по неторговым сделкам,» - руководитель направления ВЭД АО «Солид Банк», Елена Комкова.

Выполнение функций агента валютного контроля;

Расчетное обслуживание валютных операций между резидентами и нерезидентами;

Консультирование по вопросам проведения валютных операций, по изменениям нормативно-правовой базы валютного законодательства и вопросам осуществления валютного контроля;

Проведение валютных операций по системе iBank и электронный обмен документами валютного контроля в режиме online;

Анализ платежных условий контрактов, консультационные услуги по составлению внешнеторговых контрактов;

Квалифицированная помощь в решении вопросов, связанных с ВЭД.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

АО «Солид Банк» обладает более чем 30-ти летним опытом проведения международных расчетов и оптимально сформированной сетью банков-корреспондентов, обеспечивая высокое качество, безопасность и скорость проведения расчетов по системе SWIFT, СПФС и др.

АО «Солид Банк» предоставляет возможность осуществлять переводы в твердых национальных валютах по всему миру:

Исполнение платежа в кратчайшие сроки;

Использование основных мировых и национальных валют Японии, Китая, Турции;

Прямые корреспондентские отношения с банками Китая, Японии, Лаоса, Турции и Монголии;

Использование системы SWIFT, СПФС и других институтов передачи сообщений.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ:

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ

Гибкий подход к определению курса

Конвертация одной иностранной валюты в другую

Предоставление индивидуальных курсов

Проведение операции в день подачи заявки.

«Мы предлагаем нашим клиентам не общие усредненные «индивидуальные» условия, - комментирует Андрей Александрович Иванов, заместитель Председателя Правления АО «Солид Банк». - Мы предлагаем самостоятельно создавать свои тарифы совместно с Солид Банком».

Подробные условия в офисах банка.

АО «Солид Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329