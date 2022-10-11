В офисе Солид Банка в г. Москва с 06.10.2022 по 31.12.2022 действует уникальное предложение на аренду индивидуальных банковских ячеек на срок 181 и 361 день, при скидке 40% стоимость аренды ячейки всего от 19,5 рублей в день!

6 октября 2022 года АО «Солид Банк» запустил в офисе банка в г. Москва уникальную акцию – в период с 6 октября по 31 декабря 2022 года действующим клиентам банка предлагается продлить, а новым - оформить аренду индивидуальной банковской ячейки с весомой скидкой 40%! Так, например, аренда ячейки 74х256х408 на срок 361 день будет стоить менее 19,5 рублей в день!

Индивидуальные банковские ячейки Солид Банка – надежный способ сохранить:

большие денежные суммы накануне различного рода сделок,

документы на время отпуска или командировки,

любое ценное имущество.

Специалисты Солид Банка рекомендуют поторопиться с оформлением договора на аренду индивидуальной сейфовой ячейки в связи с ограниченностью срока проведения акции, а также ограниченным предложением по количеству ячеек.

О наличии свободных ячеек можно проконсультироваться в офисе банка:

г. Москва, Хорошёвское Шоссе, 32А

тел.: 8 (495) 228-70-09

Также можно оставить заявку на аренду на сайте Солид Банка по ссылке

Условия:

Период проведения акции: с 04.10.2022 по 31.12.2022.

Регион: г. Москва

Для кого: для всех клиентов (при пролонгации ранее оформленного ИБС и для новых клиентов)

Предложение действительно при оформлении на срок от 181 дня.

Напомним, что помимо офиса Солид Банка в г. Москва услугу сдачи в аренду банковской ячейки предоставляют офисы банка в городах: Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Тула, а в ближайшее время услуга будет запущена в Казани и Уфе.

АО «Солид Банк» - это про удобство и безопасность. Хранилище с индивидуальными банковскими ячейками отвечает современным требованиям, оборудовано по последнему слову техники и соответствует мировым стандартам.

АО «Солид Банк». Ген. Лицензия ЦБ РФ № 1329