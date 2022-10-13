Россияне назвали главные статьи расходов в конце года

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, ожидают ли жители России роста расходов в конце года, и на что они планируют тратиться. В опросе приняли участие более 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Более половины опрошенных (62%) отметили, что ожидают роста расходов в текущем квартале. По мнению 30% респондентов, расходы в этот период останутся прежними, а 8% участников исследования ожидают снижения трат.

Из тех, кто ожидает роста расходов в Q4 2022, 70% опрошенных отметили, что траты вырастут за счет повышения цен. 52% респондентов указали, что в конце года увеличиваются расходы на жилищно-коммунальные услуги, а 51% отметили рост затрат на продукты питания.

Еще 41% опрошенных увеличат расходы на покупку зимней одежды и обуви, 37% — на подготовку к новогодним праздникам, а 31% — на подарки родным и друзьям.

Каждый пятый респондент (19%) ожидает увеличения трат на транспорт, 15% — на кредит или ипотеку, 14% — на ремонт, 10% — на покупку техники, 5% — на путешествия, а 3% — на покупку недвижимости.

В варианте «Другое» 6% респондентов чаще всего указывали такие статьи расходов, как медицина, налоги и обучение.