52,7 тыс. автокредитов выдано в сентябре

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов в сентябре 2022 года составило 52,7 тыс. ед., снизившись на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что это первое снижение выдачи автокредитов после пяти месяцев непрерывного роста данного показателя.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сентябре их число сократилось еще существеннее – на 37,1% (в сентябре 2021 года – 83,8 тыс. ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 27,3% (в феврале 2022 года – 72,6 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в сентябре 2022 года было выдано в:

Москве (3,26 тыс. ед.),

Московской обл. (2,95 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (2,66 тыс. ед.),

Республике Татарстан (2,58 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,34 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в сентябре 2022 года сокращение темпов выдачи автокредитов было отмечено в большинстве регионов РФ. При этом самое серьезное снижение зафиксировано в:

Кемеровской обл. (-15,0%),

Тюменской обл. (-13,5%),

Челябинской обл. (-12,9%),

Красноярском крае (-12,8%),

Тульской обл. (-12,7%).

В то же время в ряде регионов количество выданных автокредитов в сентябре по сравнению с августом немного выросло, в том числе, в:

Ставропольском крае (+8,5%),

Тверской обл. (+5,8%),

Оренбургской обл. (+2,6%),

Белгородской обл. (+1,4%),

Пермском крае (+0,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц сократился на 7,0% и 9,5% соответственно.

«После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент автокредитов постепенно восстанавливался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом существенный рост выдачи в апреле-августе объяснялся, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. В настоящее время, помимо вышеупомянутых факторов, серьезное влияние на выдачу автокредитов оказывает возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования, а также динамично развивающееся кредитование на рынке поддержанных автомобилей. При этом по-прежнему автокредиты выдаются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».