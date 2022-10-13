С ноября записывать детей в десятый класс и переводить их из одной школы в другую можно через Госуслуги

Работы по цифровизации услуги «Запись в общеобразовательную организацию» проводятся министерством цифрового развития и связи Иркутской области и региональным минобром совместно с ООО «Дневник.ру» на условиях государственно-частного партнёрства. С 1 апреля в регионе появилась возможность дистанционной записи ребёнка в 1 класс, которой в 2022 году в воспользовались более 5 тысяч родителей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В Иркутской области растет количество массовых социально значимых услуг, доступных жителям в электронном виде. Сейчас их уже более 90. Если раньше за решением какого-то вопроса нужно было лично обращаться в органы власти, то теперь достаточно зайти в интернет и открыть сайт gosuslugi.ru. Это способствует не только повышению прозрачности и качества услуг населению, но и улучшению качества жизни в целом, – отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.



– Продуктивная работа региональных ведомств и ООО «Дневник.ру» позволила в установленные сроки начать на Госуслугах приемную кампанию по записи в первый класс и успешно ее провести. Эта работа отмечена Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Иркутская область вошла в число 37 субъектов Российской Федерации, командам которых выражена благодарность за участие в реализации данного проекта, – сказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.



Перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Иркутской области размещен по ссылке: https://irkobl.ru/sites/digital/zakon_210_fz/znach_uslugi/. С информацией об услугах в электронном виде также можно ознакомиться здесь: https://mfc38.ru/el-uslugi