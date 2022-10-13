Новости

С ноября записывать детей в десятый класс и переводить их из одной школы в другую можно через Госуслуги

Работы по цифровизации услуги «Запись в общеобразовательную организацию» проводятся министерством цифрового развития и связи Иркутской области и региональным минобром совместно с ООО «Дневник.ру» на условиях государственно-частного партнёрства. С 1 апреля в регионе появилась возможность дистанционной записи ребёнка в 1 класс, которой в 2022 году в воспользовались более 5 тысяч родителей.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

 –  В Иркутской области растет количество массовых социально значимых услуг, доступных жителям в электронном виде. Сейчас их уже более 90. Если раньше за решением какого-то вопроса нужно было лично обращаться в органы власти, то теперь достаточно зайти в интернет и открыть сайт gosuslugi.ru. Это способствует не только повышению прозрачности и качества услуг населению, но и улучшению качества жизни в целом,  –  отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

 –  Продуктивная работа региональных ведомств и ООО «Дневник.ру» позволила в установленные сроки начать на Госуслугах приемную кампанию по записи в первый класс и успешно ее провести. Эта работа отмечена Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Иркутская область вошла в число 37 субъектов Российской Федерации, командам которых выражена благодарность за участие в реализации данного проекта,  –  сказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Иркутской области размещен по ссылке: https://irkobl.ru/sites/digital/zakon_210_fz/znach_uslugi/. С информацией об услугах в электронном виде также можно ознакомиться здесь: https://mfc38.ru/el-uslugi


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Врачи могут войти в состав призывной комиссии по мобилизации в Иркутской области
Можно ли сменить военно-учетную специальность?
Военкомат Иркутской области получил указание Генерального штаба не мобилизовать граждан с тремя детьми
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании