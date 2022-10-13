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Врачи могут войти в состав призывной комиссии по мобилизации в Иркутской области

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Они будут рассматривать медицинские документы мобилизованного.

 

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко провел прямой эфир о частичной мобилизации в Приангарье. На вопрос о том, будут ли в регионе проводить медкомиссию перед отправкой призванных на обучение он ответил:

«В настоящее время принимается решение не о медицинской комиссии, а о работе врачей специалистов на базе военных комиссариатов Иркутской области. Задача которых будет внимательно рассматривать заявления граждан о тех или иных заболеваниях на основании документов из медицинских учреждений».

Напомним, что пока медосмотр призванные по частичной мобилизации проходят только в учебных пунктах: Юрге и Новосибирске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Врачи могут войти в состав призывной комиссии по мобилизации в Иркутской области
Можно ли сменить военно-учетную специальность?
Военкомат Иркутской области получил указание Генерального штаба не мобилизовать граждан с тремя детьми
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