Врачи могут войти в состав призывной комиссии по мобилизации в Иркутской области

Они будут рассматривать медицинские документы мобилизованного.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко провел прямой эфир о частичной мобилизации в Приангарье. На вопрос о том, будут ли в регионе проводить медкомиссию перед отправкой призванных на обучение он ответил:

«В настоящее время принимается решение не о медицинской комиссии, а о работе врачей специалистов на базе военных комиссариатов Иркутской области. Задача которых будет внимательно рассматривать заявления граждан о тех или иных заболеваниях на основании документов из медицинских учреждений».

Напомним, что пока медосмотр призванные по частичной мобилизации проходят только в учебных пунктах: Юрге и Новосибирске.