Два участка на автодороге Усть-Кут-Уоян закроют с 14 октября для грузоподъёмного транспорта

Об этом сообщает ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильным дорог Иркутской области».

С 14 до 31 октября введено временное ограничение движения грузоподъемных транспортных средств на автодороге Усть-Кут-Уоян с 26 по 46 км и с 72 по 79 км. Оно распространяется на грузовые автомобили и составы транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Движение грузоподъемного транспорта будет закрыто круглосуточно в связи с выявленными повреждениями элементов дороги в результате неблагоприятных погодных условий и увеличенного трафика большегрузных транспортных средств, создающих угрозу безопасности дорожного движения.