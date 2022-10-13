Новости

Два участка на автодороге Усть-Кут-Уоян закроют с 14 октября для грузоподъёмного транспорта

Об этом сообщает ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильным дорог Иркутской области».

 С 14 до 31 октября введено временное ограничение движения грузоподъемных транспортных средств на автодороге Усть-Кут-Уоян с 26 по 46 км и с 72 по 79 км. Оно распространяется на грузовые автомобили и составы транспортных средств с разрешенной максимальной  массой более 3,5 тонн.

Движение грузоподъемного транспорта будет закрыто круглосуточно в связи с выявленными повреждениями элементов дороги в результате неблагоприятных погодных условий и увеличенного трафика большегрузных транспортных средств, создающих угрозу безопасности дорожного движения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Врачи могут войти в состав комиссии по мобилизации в Иркутской области
Можно ли сменить военно-учетную специальность?
Военкомат Иркутской области получил указание Генерального штаба не мобилизовать граждан с тремя детьми
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании