40 десантников-пожарных прошли обучение в ходе подготовки к пожароопасному сезону 2023 года

Курсы профессиональной подготовки для инструкторов из авиаотделений региона провела Иркутская база авиационной охраны лесов. В течение месяца десантники-пожарные из Иркутского, Байкальского, Качугского, Жигаловского, Усть-Удинского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского, Братского, Нижнеилимского и Преображенского авиаотделений изучали теоретическую часть и отрабатывали практические навыки.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Для них был проведен подробный анализ горимости лесов в пожароопасный сезон 2022 года, выявлены основные ошибки при тушении и пути их устранения. Теоретическая программа включала в себя такие дисциплины, как охрана и тушение лесных пожаров, лесопожарное оборудование и механизмы, поисковые и аварийно-спасательные работы, изучение документов, регламентирующих работы по авиационной охране лесов, поисковым и аварийно-спасательным работам, а также изучение основ радиосвязи, топографии и ориентировки на местности.

Кроме того, с инструкторами десантных и парашютных групп проведен полный цикл воздушных тренировок. Отработаны тренировочные спуски с вышки-тренажера, с вертолета Ми-8 с использованием спускового устройства СУ-Р и тренировочные прыжки с парашютом с самолета Ан-2.

– В результате обучения к пожароопасному сезону 2023 года полностью подготовлены 40 инструкторов парашютно-десантной пожарной службы. Обучение проводилось впервые после длительного перерыва. До следующего пожароопасного сезона планируем провести ежегодную плановую подготовку сезонных сотрудников авиапожарной службы и тех, кто работает на постоянной основе, а также сотрудников лесопожарных станций Лесхоза Приангарья, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.