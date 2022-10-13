В Иркутской области прошла премьера профориентационного сериала для школьников «Билет в будущее»

Гостями премьеры стали более 150 старшеклассников средней школы поселка Молодежный Иркутского района, которая в 2022 году вошла в число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области. Всего в регионе около 200 школ зарегистрированы как участники «Билета в будущее». В каждой из них есть педагоги-навигаторы, которые в сентябре прошли специальное обучение.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Учащиеся познакомились с личными историями труда и успеха разных специалистов. По словам участников просмотра, они сделали для себя несколько неожиданных открытий относительно привычных профессий,

В ближайшее время показы профориентационного сериала состоятся в школах Приангарья, участвующих в проекте. Его смогут увидеть более 8 тыс. ребят на классных часах и профориентационных уроках.