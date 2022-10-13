В Иркутской области прошла премьера профориентационного сериала для школьников «Билет в будущее»

Гостями премьеры стали более 150 старшеклассников средней школы поселка Молодежный Иркутского района, которая в 2022 году вошла в число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области. Всего в регионе около 200 школ зарегистрированы как участники «Билета в будущее». В каждой из них есть педагоги-навигаторы, которые в сентябре прошли специальное обучение.
– Главными героями сериала стали представители разных профессиональных сфер: медицины, IT, медиа, бизнеса, инженерного дела, различных производств, науки и искусства. Учащиеся познакомились с личными историями труда и успеха разных специалистов. По словам участников просмотра, они сделали для себя несколько неожиданных открытий относительно привычных профессий, – сообщила координатор «Билета в будущее» Татьяна Измайлова.
– Сериал очень интересный. Особенно мне понравилась захватывающая серия с пилотом самолета и сотрудником МЧС. Я думаю, что дети тоже оценили. Мне кажется, сериал стоит посмотреть всем школьникам, а не только старшеклассникам, – рассказала педагог-навигатор Дарья Яковлева.
В ближайшее время показы профориентационного сериала состоятся в школах Приангарья, участвующих в проекте. Его смогут увидеть более 8 тыс. ребят на классных часах и профориентационных уроках. Кроме того, сериал доступен для всех желающих на видеоплатформе «VK Видео»: https://vk.com/wall-213948663_145.
Напомним, что главная цель проекта «Билет в будущее» – помочь школьникам 6-11 классов выбрать профессию, а также показать возможности профессионального роста в современном мире.