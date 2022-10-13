Иркутяне представили на конкурс «Миллион на добрые дела» 115 социально значимых проектов

Сбор документов проводился с 5 по 30 сентября. К рассмотрению принимались идеи, реализованные в течение года. Конкурс проходит по следующим номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей».

Как отметили в мэрии, этот конкурс в очередной раз доказывает, насколько активны горожане, а также неравнодушны друг к другу и городу, в котором живут. В этом году проекты были направлены благоустройство, сохранение исторической памяти, культурных традиций и семейных ценностей, патриотическое воспитание и образование, волонтерские инициативы, организацию досуга иркутян разных возрастов.

Кстати, в этом году в конкурсе участвует много молодежи, в том числе ребята, которым только исполнилось 18 лет.

В ноябре комиссии, в состав которых входят специалисты мэрии, депутаты городской Думы, общественники, определят 48 проектов – победителей – по 12 в каждом административном округе. Призеров наградят денежной премией: за первое место – 30000 рублей, за второе – 20000 рублей, за третье – 12500 рублей.