Игорь Кобзев: Контроль за готовностью к отопительному периоду необходимо усилить

Губернатор Игорь Кобзев в режиме видеоконференцсвязи провел сегодня координационное совещание по обеспечению правопорядка в Иркутской области. В частности, был рассмотрен вопрос о повышении эффективности предупреждения, выявления противоправовых деяний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Но особо Евгений Ветров остановился на работе министерства по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг, прежде всего, за обеспечением готовности муниципальных образований к отопительному сезону.

И если выявляются случаи отсутствия паспортов готовности, виновных привлекать к ответственности по всей строгости.

Усиленный контроль нужен и за обеспечением нормативов топлива для теплоисточников.

Долг населения за эти ресурсы в настоящее время составляет почти 600 млн рублей, а за электроэнергию – более миллиарда рублей. Предприятия задолжали за топливно-энергетические ресурсы свыше 1,3 млрд рублей.

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Евгений Ветров доложил, что ведомство ведет контрольную деятельность по нескольким направлениям. Среди них – реализация проектов «Комфортная городская среда» и «Чистая вода» в рамках национальных проектов. Еще одно направление – заключение и исполнение концессионных соглашений по эксплуатации объектов коммунального хозяйства. Отдельный блок – это капитальный ремонт многоквартирных домов.Мониторинг этой работы ведется на еженедельных штабах с участием Ростехнадзора, прокуратуры, органов местного самоуправления.В докладе заместителя министра был озвучен комплекс мер, который позволит повысить качество предоставления коммунальных услуг. Игорь Кобзев отметил важность получения муниципалитетами паспортов готовности к отопительному периоду, чтобы избежать аварий в осенне-зимний сезон.– Прошу усилить соответствующую рабочую группу представителями правоохранительных и контролирующих органов.Этого требует и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, – особо подчеркнул глава региона.Среди других предложенных мер повышения качества предоставления коммунальных услуг было названо обеспечение резервными источниками теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры. Еще одно направление – выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозных объектов ЖКХ.Также отмечена важность работы с погашением задолженности за потребленные тепло- и водоснабжение.