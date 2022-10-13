Названы сферы деятельности, в которых работали мобилизованные из Иркутской области

Первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Приангарья Роман Ситников во время депутатского штаба в ЗС Приангарья 13 октября рассказал о профессиях мобилизованных жителей региона.

«На сегодня большинство мобилизованных зафиксированы в следующих сферах деятельности: обрабатывающее производство – 26% от общей численности мобилизованных; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 14%; транспортировка и хранение – 13%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 8%; добыча полезных ископаемых – 6%», – рассказал Ситников.

Кроме того, он отметил, что мобилизованные трудились в сфере добычи полезных ископаемых – таковых насчитывается 6%, строительстве – 5%, сфере госуправления и обеспечения военной безопасности – 4%, административной деятельности – 4%, образовании – 3%, в сфере производства и распределения энергии, газа и воды – 3%.

По информации Романа Ситникова, на текущий момент в органы занятости работодатели заявили о потребности в 200 работниках – они необходимы, чтобы заменить временно отсутствующих мобилизованных.