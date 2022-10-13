Новости

120 семей погибших во время спецоперации военнослужащих получили выплаты в Приангарье

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева во время депутатского штаба 13 октября сообщила, что в регионе 120 семей военнослужащих, которые погибли в спецоперации на Украине, получили выплаты.

«В рамках 53-го закона, принятого ЗС Иркутскй области, в связи с ранениями и разной степенью увечий тех, кто участвует в спецоперации, выплаты произведены 69 гражданам. И по семьям погибших – 120 выплаты произведены», – сообщила Иевлева.

Она также напомнила, что по выплатам, если имеются вопросы, можно проконсультироваться в едином контактном центре – 88006000000.

Читайте также:

Артур Хартуев из Ольхонского района Иркутской области погиб во время СВО на Украине
12 октября 2022
На Украине с 10 октября поражена треть энергетических объектов – Минэнерго страны
12 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Спецоперация на Украине, Россия, НАТО, последние новости":
Все материалы сюжета (261)


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Врачи могут войти в состав комиссии по мобилизации в Иркутской области
Можно ли сменить военно-учетную специальность?
Военкомат Иркутской области получил указание Генерального штаба не мобилизовать граждан с тремя детьми
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании