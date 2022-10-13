120 семей погибших во время спецоперации военнослужащих получили выплаты в Приангарье

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева во время депутатского штаба 13 октября сообщила, что в регионе 120 семей военнослужащих, которые погибли в спецоперации на Украине, получили выплаты.

«В рамках 53-го закона, принятого ЗС Иркутскй области, в связи с ранениями и разной степенью увечий тех, кто участвует в спецоперации, выплаты произведены 69 гражданам. И по семьям погибших – 120 выплаты произведены», – сообщила Иевлева.

Она также напомнила, что по выплатам, если имеются вопросы, можно проконсультироваться в едином контактном центре – 88006000000.