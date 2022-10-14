Проект перестройки БрАЗа получил положительное заключение государственной экологической экспертизы

РУСАЛ получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту перестройки Братского алюминиевого завода, рассказали SIA.RU в компании.

О намерении провести глубокую модернизацию БрАЗа компания РУСАЛ объявила весной 2021 года. Результатом перестройки станет существенное снижение воздействия на окружающую среду: выбросы соединений фтора и серы на новом производстве сократятся в 10 раз, а попадание в атмосферу бенз(а)пирена будет полностью исключено.

В апреле 2022 года состоялось Общественное обсуждение проекта, после чего пакет документов был направлен на государственную экологическую экспертизу.

«Проектная документация «Братский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция» соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды», – говорится в официальном заключении.

Перестройка БрАЗа предусматривает демонтаж части ныне действующих сооружений, возведение на их месте двух современных корпусов электролиза и внедрение технологии предварительно обожженного анода. Электролизеры РА-550 для нового производства будут изготавливать здесь же, на братской промплощадке.

«Успешное прохождение государственной экологической экспертизы – важный этап проекта перестройка БрАЗа. Сейчас ведутся предварительные работы: обустройство основания для будущего строительства, отладка линии по производству комплектующих к электролизерам РА-550, ремонт объездной дороги, по которой будет осуществляться поставка стройматериалов и оборудования», – прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

Старт программы глобальной экологической модернизации заводов объявил основатель компании РУСАЛ Олега Дерипаска в 2003 году.