Мощность подстанции «Мельничная Падь» после реконструкции увеличена в полтора раза

Работы по замене трансформаторов на подстанции «Мельничная Падь», которая обеспечивает электроснабжение двух населённых пунктов и более 25 садоводств в Иркутском районе, энергетики провели в течение трёх месяцев. Инвестиции российского энергохолдинга En+ Group в плановую реконструкцию объекта составили свыше 20 миллионов рублей.

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Увеличение мощностей потребовалось в связи с активным развитием жилищного строительства в пригороде Иркутска и растущими нагрузками на электросети, которые с начала года увеличились на 25%.

Мощность каждого нового трансформатора – 10 МВА, что в полтора раза выше чем у предыдущих, загрузка которых в зимний период доходила до 95%. Прирост мощности на 59% будет способствовать стабильной работе электросетей, созданию условий для дальнейшего развития инфраструктуры района. Также установленное оборудование оснащено устройствами регулировки напряжения под нагрузкой и не требует отключения потребителей в случае необходимости его повышения или понижения.

В Иркутском районе это уже второй энергетический объект, введённый в эксплуатацию в 2022 году. В начале года здесь запущена подстанция 110 кВ «Зелёный берег».

– En+ продолжает поэтапную работу по повышению качества и надежности электроснабжения Иркутского района. Поскольку за последние несколько лет численность проживающего здесь населения практически удвоилась, принимаемые меры крайне актуальны и необходимы, особенно в предстоящий зимний период, – прокомментировал директор филиала «Южные электрические сети» ИЭСК Алексей Прошутинский.