Отцам трех несовершеннолетних детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации – Детский омбудсмен

С 4 октября отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, рассказала в Телеграм-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Так, согласно указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленном в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении:
- трех и более детей до 16 лет;
- трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью;
- ребенка с паллиативным статусом.
«Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении», – пишет Львова-Белова.