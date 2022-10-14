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Отцам трех несовершеннолетних детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации – Детский омбудсмен

С 4 октября отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, рассказала в Телеграм-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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Фото из Телеграм-канала уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

Так, согласно указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленном в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении:

  • трех и более детей до 16 лет;
  • трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью;
  • ребенка с паллиативным статусом.

«Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении», – пишет Львова-Белова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Отцам трех несовершеннолетних детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации – Детский омбудсмен
Названы сферы деятельности, в которых работали мобилизованные из Иркутской области
Стало известно, на какой срок мобилизовали жителей Иркутской области
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