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Разрушений после землетрясения в Иркутске 14 октября пока не зафиксировано

Сейсмособытие в 5 баллов сегодня произошло в Иркутске, эпицентр находился в районе озера Байкал.

По поручению мэра Руслана Болотова, дежурные службы собирают информацию о последствиях землетрясения, управляющие компании обследуют дома, проверяются социальные объекты.

«Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено», – говорят в мэрии.

Кстати, как сообщают горожане в соцсетях, в момент землетрясения свет пропал в домах на улицах Лыткина, Депутатской, Александра Невского и Трудовой. В Иркутскэнерго подтвердили аварийный характер отключений.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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