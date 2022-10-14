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«Газпром» допускает замену значительной части Nord Stream

Вода заполнила сотни километров трубы, передает РБК слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Российская сторона не допущена к месту аварии, однако, судя по скорости потери давления в трубе, произошел «ее полный разрыв», указал Миллер. По его мнению, это значит, что труба заполнена морской водой на очень большое расстояние.

«Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят: чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — рассказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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