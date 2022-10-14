Названы лучшие рестораны в Сибири

Церемония награждения победителей премии «WhereToEat Сибирь» прошла 13 октября в Красноярске. О результатах рассказал корреспондент «Известий».
- Лучшим рестораном Сибири 2022 года стал 0,75 Please wine & kitchen (Красноярск).
- Второе место у ресторана «Чешуя» (Красноярск).
- На третьем месте расположился ресторан Тunguska (Красноярск).
Также в первую десятку вошли Fresco (Красноярск), Pardon My French (Новосибирск), «Кухтерин» (Томск), «Коробок» (Новосибирск), «Дзе» (Красноярск), «Жан Хуан Лу» (Новосибирск) и «Булгаков» (Красноярск).
Независимая ресторанная премия «WhereToEat» (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. «WhereToEat» — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири.