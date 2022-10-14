Музыкальный театр открывает новый театральный сезон премьерой оперы

Первой премьерой нового театрального сезона в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского станет опера «Старший сын», созданная по пьесе известного иркутского драматурга Александра Вампилова.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Стихи, либретто и партитура для оперы «Старший сын» были написаны в 1983 году для Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В Иркутске будет представлена именно эта постановка. Автор стихов – известный советский поэт, бард Юлий Ким, который написал песни для 50 советских фильмов. Автор музыки – популярный советский композитор Геннадий Гладков.



– Музыкальный язык спектакля очень понятен, лаконичен, он написан в характерной для Гладкова стилистике. Местами можно услышать отсылки к его произведениям из фильмов «Обыкновенное чудо», «Собака на сене». Они работают как маяки, как второй музыкальный план, – делится дирижер-постановщик, главный дирижер Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Виктор Олин.



Лирико-комический спектакль поставил главный режиссёр Астраханского театра оперы и балета Алексей Смирнов. Он создан в стиле 60-х годов прошлого века. Для него нашли оригинальные предметы советского периода. Костюмы артистов стилизованы в духе того времени.



– Удивительной особенностью этой пьесы, на мой взгляд, является то, что её довольно трудно перенести в другую эпоху. Она сильно привязана к историческому моменту и максимально раскрывается именно в тех реалиях. Однако эта история нам очень понятна, ведь речь в ней идет об общечеловеческих ценностях, о единстве семьи, о понимании того, зачем ты живешь, и что это такое, когда в твоей семье появляется кто-то очень значимый. Конечно, это близко и мне, и всей постановочной группе, и актёрам, – рассказывает Алексей Смирнов.



Оперу по пьесе «Старший сын» представят в Иркутском областном музыкальном театре 15 и 16 октября.