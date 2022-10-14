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Войти в реестр туробъектов для налоговых льгот теперь можно на Госуслугах

Минцифры РФ и Ростуризм по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко запустили на Госуслугах новый сервис для организаций и ИП в сфере туризма.

Услуга позволит владельцам новых туробъектов попасть в реестр объектов туристской индустрии. После этого они смогут оформить нулевую ставку НДС.

Нулевая ставка действует пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Объекты должны быть запущены после 1 января 2022 г. и относиться к видам, включенным в перечень Ростуризма.

Это могут быть:

  • Гостиницы
  • Кемпинги
  • Объекты санаторно-курортного лечения и отдыха
  • Горнолыжные трассы и комплексы
  • Аквапарки
  • Многофункциональные комплексы с номерами для проживания
  • Входящие в состав многофункциональных комплексов развлекательные центры, спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, яхт-клубы
  • Стационарные объекты для туристов на территории пляжей
  • Рестораны и кафе на территории объектов из пунктов выше

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Чтобы подать заявление надо авторизоваться на портале Госуслуг, выбрать услугу «Внесение сведений о туристическом объекте в реестр объектов туристической индустрии». Затем проверить личные данные и внести реквизиты и контактные данные организации, данные ответственного сотрудника, сведения о туробъекте.

Кроме этого необходимо  приложить скан или фото документов, подтверждающих: ввод объекта в эксплуатацию (начиная с 1 января 2022 года), право собственности или право пользования и другие необходимые документы.

Перед отправкой подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). 

В течение 5 рабочих дней заявитель получит в личном кабинете решение о включении туробъекта в реестр. После этого можно будет обращаться в налоговую.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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