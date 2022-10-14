Danone уходит из России

Операционный контроль над бизнесом передадут другому владельцу, сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня компания Danone объявляет о своем решении начать процесс передачи операционного контроля над бизнесом в России. Danone считает, что это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса, – сказано в сообщении.

За первые 9 месяцев 2022 года доля российского подразделения составила около 5% от общей выручки и была ниже среднего показателя по приросту продаж и прибыльности год к году.

Реализация сделки по передаче бизнеса может повлечь за собой снижение стоимости активов компании на сумму до 1 млрд евро.