Крымский мост будет восстанавливать «Нижнеангарсктрансстрой»

Компания является единственным исполнителем работ.

Росавтодор, CCA4

Согласно распоряжению правительства РФ, восстановлением разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста займется компания «Нижнеангарсктрансстрой». Документ подписал премьер Михаил Мишустин.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября – был подорван грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушены два автомобильных пролета моста, арка над его сухопутной частью не повреждена.