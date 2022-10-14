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Крымский мост будет восстанавливать «Нижнеангарсктрансстрой»

Компания является единственным исполнителем работ.

<p>Росавтодор, CCA4</p>

Росавтодор, CCA4

Согласно распоряжению правительства РФ, восстановлением разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста займется компания «Нижнеангарсктрансстрой». Документ подписал премьер Михаил Мишустин.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября – был подорван грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушены два автомобильных пролета моста, арка над его сухопутной частью не повреждена.


<p>Росавтодор, CCA4</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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