С «Господдержки» — на «Семейную ипотеку»: новая возможность снизить процентную ставку в Сбере

Клиенты, взявшие в Сбере ипотеку с господдержкой , при рождении детей, теперь могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%. Раньше такое рефинансирование было доступно только клиентам других банков, рассказали SIA.RU в компании.

Переход на новую программу возможен, если:

в семье, родился ребёнок после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью возрастом до 18 лет;

остаток задолженности по кредиту не превышает 85% от стоимости жилья: 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ;

объект недвижимости приобретён у юридического лица (застройщика или инвестора), то есть опция распространяется только на новостройки (квартира, таунхаус, жилой дом).

В рамках рефинансирования на «Семейную ипотеку» из других банков ставка начинается от 5,7%.

Как сменить программу:

если кредит оформлен в Сбере — подать обращение онлайн в личном кабинете Домклик и затем подписать дополнительное соглашение в офисе. Это бесплатно.

и затем подписать дополнительное соглашение в офисе. Это бесплатно. если кредит оформлен в другом банке — подать заявку на рефинансирование онлайн на Домклик .

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы хотим, чтобы наши клиенты могли снизить свои расходы на ипотеку. Теперь после рождения ребёнка семьи могут рефинансировать ипотеку по более выгодной госпрограмме. Поскольку ставка по "Семейной ипотеке" ниже, чем по "Господдержке", переход заёмщиков с одной программы на другую поможет им сэкономить десятки тысяч рублей».

Льготные ипотечные программы по-прежнему популярны у россиян, отмечают аналитики Домклик. Так, по программе «Господдержка» в сентябре Сбер выдал 14,9 тыс. ипотек на 67 млрд рублей (прирост на 16,6% в количественном выражении и на 14% — в денежном). По «Семейной ипотеке» — банк выдал 6,3 тыс. кредитов на 30,6 млрд рублей (прирост на 13,8% и 15,1% соответственно).