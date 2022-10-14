В 2023 году в Иркутской области модернизируют 20 домов культуры

По областной программе «100 модельных домов культуры» на эти цели направлено 30 млн рублей. Средства получат учреждения, которые пройдут специальный конкурсный отбор министерства культуры Иркутской области. Заявки от муниципалитетов принимают до 20 октября, итоги подведут в ноябре.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Я призываю глав администраций активнее включаться в этот проект и таким образом улучшать качество жизни местных жителей.

Обязательным условием для участия в конкурсе является муниципальное софинансирование. На средства местных бюджетов в Домах культуры проводят текущий ремонт, закупают строительные материалы.

За три последних года мы улучшили материальную и техническую базу более 120 домов культуры. Таким образом повышается имиджевая привлекательность учреждений, они становятся современными, увеличивают количество культурно-досуговых мероприятий, меняют их формат.

– Я часто бываю в территориях и вижу, какое значение для жителей городов, посёлков и сёл имеют дома культуры и досуговые центры. Программа «100 модельных домов культуры» позволяет модернизировать учреждения, сделать их более современными.Правительство Иркутской области будет поддерживать эту программу и дальше, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.По программе «100 модельных домов культуры» учреждения приобретают кресла, высокотехнологичное звуковое и световое оборудование, цифровую технику. В зрительных залах, кабинетах и фойе размещают мебель, необходимые инструменты и материалы. Коллективы учреждений-участников программы получают новые сценические костюмы и обувь, музыкальные инструменты.– Программа не просто востребована, она приносит ощутимые результаты.Жители видят, что дома культуры, клубы, центры творчества преображаются, а в красивый, уютный, светлый дом всегда хочется приходить, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.В Иркутской области программа «100 модельных домов культуры» реализуется с 2011 года. За это время в ней приняли участие 280 учреждений культуры из 93 муниципальных образований Иркутской области. На эти цели из бюджета области выделено более 700 млн рублей.