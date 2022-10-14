1,01 млн потребкредитов выдано в сентябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в сентябре 2022 года составило 1,01 млн ед., снизившись на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2022 года – 1,11 млн ед.). Стоит отметить, что это первое снижение выдачи потребкредитов после пяти месяцев непрерывного роста.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов сократилось на 30,6% (в сентябре 2021 года – 1,45 млн ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 15,1% (в феврале 2022 года – 1,19 млн ед.)

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в сентябре 2022 года было выдано в:

Москве (61,9 тыс. ед.),

Московской обл. (51,3 тыс. ед.),

Краснодарском крае (38,0 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (37,5 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (36,9 тыс. ед.).

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре 2022 года самую серьезную динамику снижения выдачи потребкредитов продемонстрировали:

Новосибирская обл. (-12,7%),

Иркутская обл. (-12,6%),

Алтайский край (-12,5%),

Кемеровская обл. (-12,2%),

Омская обл. (-11,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 4,2% и 3,6% соответственно.

«После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент потребкредитов постепенно восстанавливался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Рост выдачи потребительских кредитов в апреле-августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. При этом важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».