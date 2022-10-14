С 18 по 20 октября 2022 года в городе Иркутске состоится «SibWoodExpo» - специализированная выставка технологий, оборудования, техники, продукции и услуг для лесовосстановления, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, деревянного домостроения, организаторами которой являются АО «Сибэкспоцентр» и Правительство Иркутской области.

Участниками выставки станут более 40 компаний из Австрии, Беларуси, Германии, России (Иркутская область, Барнаул, Брянск, Великий Новгород, Вологда, Кемерово, Киров, Ковров, Красноярск, Ленинградская область, Москва, Муром, Набережные Челны, Санкт-Петербург, Чистые ключи).

На выставки участники представят следующие направления деятельности:

Сервис инструментов для деревообработки и мебельной промышленности

Промышленное оборудование и станки

Все виды лесопильной техники, лесопильные заводы «под ключ»

Энергетические комплексы на базе водогрейных, термомасляных и паровых котлов, работающих на отходах деревообработки и растениеводства

Лесосушильные камеры

Обслуживание лесозаготовительной и спец.техники

Спецтехнику для дорожно-строительной, добывающей, лесозаготовительной и сельскохозяйственной отрасли

Линий сортировок брёвен, пиления и пиломатериалов.

гусеничные и колесные вездеходы

Прицепы Meusburger Новтрак

Каркасно-тентовых конструкций

оборудования для деревянного домостроения и лесопильного производства

Системы пожаротушения Johnson Controls Inc

Строительство под ключ высокопрофессиональных питомников и поставка для лесных хозяйств оборудования из Италии Idromeccanica Lucchini S.p.A. и Urbinati S.r.L.

Грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы Scania

Промышленное оборудования для утилизации древесных и твердых бытовых отходов

Шейперные валы, насадные и концевые фрезы из стали и алюминиевых сплавов со сменными ножами из твердых сплавов и быстрорежущих сталей для фрезерования древесины, МДФ, ДСП и пластик.

Организацию логистики

Спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты

Упаковочные материалы

Смазочные материалы и охлаждающие жидкости

В рамках деловой программы:

18 октября с 12.00 до 14.00

Заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам.

- О разработке и внедрении технологий глубокой переработки древесины, в том числе пораженной вредителями и лесными пожарами.

- О совершенствовании системы лесовосстановления.

- О мерах по сокращению площадей лесных пожаров.

19 октября с 11.00 до 14.00

Круглый стол «Импортозамещение и новые пути продвижения в лесном комплексе»

- О программах Фонда развития промышленности Иркутской области

- Возможности импортозамещения компонентов техники средствами инжиниринга

- Содействие в импортозамещении по критическим позициям, включая IT решения

- Снижение затрат на логистику лесозаготовителей, перевозки водным транспортом

- Продвижение малоэтажного домостроения в Интернете. Лучшие практики без Гугла и Вреднограма.

- Новая логистика 2022 – пути, схемы и решения.

Время работы выставки с 10:00 до 18:00.

Подробней о выставке на сайте https://sibexpo.ru/events/sibwoodexpo2022.html

Место проведения: ВК Сибэкспоцентр, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а