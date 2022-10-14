Частичную мобилизацию завершат в течение двух недель

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.

«Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена», – передает цитату Путина ТАСС.

Он также добавил, что в России мобилизовано уже 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.