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Землетрясение повредило дома, школы, детские сады и больницу в Бурятии 14 октября

Землетрясение, которое произошло 14 октября в акватории озера Байкал, повредило девять зданий в Бурятии – дома, школы, детские сады и больницу, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

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«Спустя почти 10 часов обследования в процессе обходов обнаружены легкие повреждения (1 степени) на девяти объектах в Кяхтинском, Иволгинском и Кабанском районах республики. В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов. Незначительные повреждения в виде трещин на стенах, частично обвалившейся штукатурки и лопнувшие стеклопакеты на учебный и воспитательный процесс не повлияли», – рассказали в МЧС.

В частности, в поселке Бабушкин после сейсмособытия обнаружены повреждения кирпичных дымовых труб. Для жителей оборудован пункт временного размещения – объект расположен на базе местной школы и рассчитан на 200 человек, однако пока желающих эвакуироваться среди населения нет.

На данный момент пострадавших не обнаружено. Обследование объектов продолжается, всего к работам привлечены 315 человек и 79 единиц техники.

В сообщении уточняется, что землетрясение ощутили жители 313 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях Бурятии. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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