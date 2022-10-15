Подрядчика заподозрили в невыполнении контракта с ущербом в 1,9 млн рублей в Иркутске

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением ущерба на сумму свыше 1,9 млн рублей возбуждено в Иркутске – в совершении преступления заподозрили подрядчика, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году муниципальное предприятие заключило договор на поставку и услуги по комплектации и монтажу теплового узла на объекте социального назначения, расположенного на территории Ленинского округа Иркутска.

«Согласно имеющейся документации, подрядчик выполнил договорные обязательства в полном объеме, а заказчик их принял и оплатил. Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что оплаченные работы фактически подрядной организацией не выполнялись, чем муниципальному предприятию причинен ущерб в размере 1,9 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий», максимальные санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.