Мужчина с металлической трубой напал на аптеку в Братске

45-летнего жителя города Братска Иркутской области заподозрили в нападении на аптеку с металлической трубой – преступнику удалось похитить деньги, сообщает региональная полиция.

Нападение на торговый объект в районе Гидростроитель. Полицейские выяснили, что 7 октября около 17:00 мужчина зашел в аптеку. Угрожая предметом, похожим на металлическую трубу, злоумышленник забрал из кассы все наличные деньги – чуть более 6 тысяч рублей. После этого налетчик скрылся. Мужчина был одет во все черное, а его лицо скрывали медицинская маска и капюшон.

«В течение недели полицейские проводили мероприятия, направленные на установление его личности и местоположения. Детально изучали записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе места происшествия и по пути вероятного маршрута злоумышленника. Вскоре сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. Он не стал отрицать своей причастности к содеянному. Оперативники выяснили, что похищенные деньги он потратил», – рассказали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с оружием или предметов, используемых в качестве оружия», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под стражу.