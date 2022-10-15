Штрафы и пени выставили подрядчику за срыв сроков благоустройства Пади Долгой в Иркутске

Компании «Высота», которая благоустраивает Падь Долгую в Иркутске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», мэрия выставила штрафы и пени за срыв сроков выполнения работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

По контракту работы должны были завершить до 15 сентября. Организация получила аванс в размере 30% от общей стоимости, но до сих пор не предоставила график выполнения работ.

«Администрация города держит ситуацию на контроле. Уже трижды вносили изменения в проект из-за особенностей рельефа. Сейчас рассматривают возможность внесения корректировок с учетом того, что заканчивается строительный сезон. Подрядчику выставлены штрафы и пени. Претензионная работа будет продолжена», – сообщили в мэрии.