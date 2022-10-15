Здание с лаундж-баром Liberty в 130-м квартале Иркутска продадут за 68,7 млн рублей

Здание, в котором располагаются ресторан «Территория вкусной еды» и лаундж-бар Liberty, в 130-м квартале Иркутска продадут за 68,7 млн рублей, следует из данных сервиса бесплатных объявлений «Авито».

Объект располагается по адресу ул. 3 июля, 5 в первой линии от дороги. Общая площадь – 413 квадратных метров. В частности, цоколь – 100,1 квадрата, 1 этаж – 104,4, 2 этаж –103,9, мансарда – 105,3 квадратных метра.

«На данный момент здание и земельный участок полностью сдаются в аренду. Продаются вместе с арендаторами. Возле здания имеется автомобильная парковка. Эксклюзивная продажа, таких объектов в городе Иркутске нет», – заявил продавец.