Рабочий погиб на территории бурильной скважины в Киренском районе Иркутской области

Проверка начата по факту смерти 46-летнего рабочего на территории бурильной скважины в Киренском районе Иркутской области, сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел 12 октября. По предварительным данным, бурильщик, находясь на рабочей площадке, в результате самопроизвольного движения буровой установки получил травмы, не совместимые с жизнью.
Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ, максимальные санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.
«В настоящее время следователи СК изучают документацию по соблюдению сотрудниками предприятия требований охраны труда, опрашиваются свидетели произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.