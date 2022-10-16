Рабочий погиб на территории бурильной скважины в Киренском районе Иркутской области

Проверка начата по факту смерти 46-летнего рабочего на территории бурильной скважины в Киренском районе Иркутской области, сообщает СУ СКР по региону.

Фото СУ СКР по Иркутской области

Инцидент произошел 12 октября. По предварительным данным, бурильщик, находясь на рабочей площадке, в результате самопроизвольного движения буровой установки получил травмы, не совместимые с жизнью.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ, максимальные санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.

«В настоящее время следователи СК изучают документацию по соблюдению сотрудниками предприятия требований охраны труда, опрашиваются свидетели произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.