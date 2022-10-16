Власти РФ выделят дополнительно 257 млн рублей на ликвидацию вреда «Усольехимпрома»

Правительство РФ в 2022 году дополнительно выделит 257 млн рублей на ликвидацию накопленного вреда предприятия «Усольехимпром», которое располагается на территории города Усолья-Сибирского Иркутской области, следует из документации, опубликованной 15 октября на Портале правовой информации.

«Минфину России в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" внести в установленном порядке в 2022 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, увеличив на 257014,5 тыс. рублей в 2022 году объем бюджетных ассигнований Минприроды России на финансирование в рамках федерального проекта "Чистая природа" национального проекта "Экология" мероприятия по ликвидации накопленного вреда на территории города Усолье-Сибирское"», – говорится в документации.

Распоряжение правительство было подписано 14 октября председателем кабмина РФ Михаилом Мишустиным.