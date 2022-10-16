Дмитрий Никифоров из Приангарья стал двукратным серебряным призером Кубка мира по шашкам

Старший тренер сборной Иркутской области, гроссмейстер Дмитрий Никифоров стал двукратным серебряным призёром Кубка мира по шашкам на 64-клеточной доске, сообщает пресс-служба минспорта Приангарья.

Состязания прошли с 4 по 11 октября в грузинском городе Кобулети. В турнире участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Молдавии и Израиля, в том числе пять гроссмейстеров, семь международных мастеров IDF. Кубок мира проводился по трем программам: молниеносная и быстрая (русская версия), а также молниеносная (бразильская версия). Дмитрий Никифоров завоевал серебряные медали в молниеносной и быстрой программах в русской версии.

Кроме того, по итогам трех программ иркутский гроссмейстер занял первое место, опередив российских спортсменов – международного гроссмейстера IDF Александра Гетманского и международного мастера IDF Мажита Саршаева, занявших второе и третье места соответственно. За первое место на Кубке мира президент Международной федерации шашек (IDF) Владимир Лангин вручил Дмитрию Никифорову диплом и значок международного мастера.