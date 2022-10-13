Альфа-Банк и INGRAD подарят квартиру в Москве за ипотеку

Альфа-Банк совместно с INGRAD предложил каждому принять участие в акции «Выиграй квартиру бизнес-класса», которая приурочена к юбилею застройщика.

Чтобы стать счастливым обладателем квартиры в подарок, нужно оформить покупку жилья в любом из проектов INGRAD в ипотеку от Альфа-Банка с 1 октября по 30 ноября 2022 года. Победители будут объявлены с помощью генератора случайных чисел в декабре.

Главный приз – квартира в Москве в жилом квартале бизнес-класса TopHILLS рядом со станцией метро «Нагорная» и спортивным комплексом «Кант».

Архитектурную концепцию ЖК TopHILLS разработали специалисты известного бюро UNK Project. Кроме того, участников ждут дополнительные призы и скидки от INGRAD. Подробности об акции — на сайте застройщика.

Ранее банк совместно с INGRAD предложил клиентам ипотеку без первоначального взноса по ставке от 1% на весь срок кредитования без первоначального единовременного платежа. Эта программа продолжает действовать на все проекты застройщика.