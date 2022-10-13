Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин возглавил рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП от делового журнала «Банковское обозрение».

Всего в рейтинге 30 топ-менеджеров. Эксперты оценивали стаж, опыт работы на банковском рынке и в сегменте МСП, категорию текущей должности, результаты работы и медийную активность. Также важными критериями стали прирост числа клиентов и количества выданных кредитов. Значения показателей взвешивались и суммировались, на основе полученного балла выстраивался итоговый результат.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей и предлагаем им лучшие решения для бизнеса. За этот год мы с командой много смогли, несмотря на непростые условия. Мы кратно повысили выдачу кредитов, значительно увеличили клиентскую базу, запустили беспрецедентную программу лояльности для компаний, обновили тарифную линейку и сделали ее более прозрачной, одними из первых запустили АУСН, предложили платить по QR, дали клиентам 50% кэшбэк на ВЭД, организовали в офисах нового формата Phygital более 500 мероприятий для предпринимателей по всей стране. Мы и дальше сделаем все, чтобы помочь нашим клиентам развивать свой бизнес», — прокомментировал свою награду Денис Осин.

Рейтинг составлен медиапроектом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром», вручается второй раз.