Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк приняла участие в работе Российской энергетической недели

Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк выступила в сессии «Энергетическая трансформация в России: возможности и вызовы» в рамках работы ежегодной Российской энергетической недели 2022, которая проходит в Москве с 12 по 14 октября.

В ходе своего выступления Наталья Третьяк рассказала о финансовой поддержке проектов ВИЭ в России, где доля финансового участия Газпромбанка составляет более 60%, а также о развитии механизмов рынка углеродных единиц как эффективного инструмента декарбонизации. Рынок начал функционировать с 1 сентября, когда заработал реестр углеродных единиц, запущенный при поддержке Газпромбанка и Московской Биржи. Участники рынка уже используют инфраструктуру реестра, а первый климатический проект, зарегистрированный в реестре, реализован именно в сфере солнечной энергетики.

"Газпромбанк, являясь лидером по реализации проектов в области альтернативной энергетики, также уделяет значительное внимание финансированию других проектов в рамках энергоперехода, таких как водородная энергетика, зелёный транспорт, газомоторное топливо. Безусловно, эти проекты Банку интересны с точки зрения их положительного воздействия на экологию, но нам, как финансовой организации, важен и фактор окупаемости. Проекты в области энергоэффективности сегодня являются экономически оправданными и содействуют технологическому переоснащению производств. Это позволяет обеспечить более устойчивые и эффективные условия для ведения бизнеса наших клиентов и предотвращает технологическое отставания России», – также отметила Наталья Третьяк.

В сессии также выступили заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, эксперт проектного центра по энергопереходу и ESG-принципам Сколтеха Ирина Гайда, член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников, заместитель генерального директора – директор по генерации ПАО «Энел Россия» Олег Косменюк, генеральный директор ООО «Хевел» Зоя Санджиева. Модератором выступила Генеральный директор, АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» Екатерина Салугина-Сороковая.

В ходе дискуссии участники обсудили энергобаланс России: задачи по сокращению уровня выбросов парниковых газов к 2060 году и повышение энергоэффективности производств и жилья, а также роль финансового сектора в этом вопросе.