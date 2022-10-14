Газпромбанк принял решение о финансировании строительства трех экотехнопарков в Сибири и Поволжье

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, предоставит финансирование на строительство трех экотехнопарков по переработке и обезвреживанию отходов в Нижегородской, Иркутской и Томской областях. Соответствующая документация для целей финансирования проекта была подписана на полях «Российской энергетической недели – 2022».

Проекты направлены на создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами в субъектах РФ, и полностью соответствуют целям национального проекта «Экология». Предприятия смогут утилизировать и перерабатывать порядка 150 тысяч тонн отходов повышенных классов опасности в год. Применяемые на экотехнопарках в Усолье-Сибирском, Северске и Дзержинске технологии позволят на 37% сократить количество отходов, направляемых на захоронение. Предусмотрены замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, что полностью исключает риски сброса загрязняющих веществ в окружающую среду и образования объектов накопленного вреда. Проект в Нижегородской области, комплекс «Центр», станет первым в России заводом в области переработки аккумуляторов, позволяющим реализовать замкнутый цикл производства в сфере электротранспорта внутри страны. Запустить все три предприятия в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

За реализацию проекта отвечают компании Госкорпорации «Росатом». Общий объем выделенных Банком кредитных средств составит 22,1 млрд рублей.

«Газпромбанк в своей работе уделяет пристальное внимание защите окружающей среды, и активное участие в масштабной реформе отрасли по переработке отходов – один из наших приоритетов. Сотрудничество с ГК «Росатом» в области возведения экотехнопарков будет способствовать повышению качества обращения с отходами и положительно повлияет на экологическую ситуацию в России», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

«Госкорпорация «Росатом» при реализации своих проектов считает важным использовать инструменты устойчивого (зеленого) финансирования. Это требует привлечения надежных финансовых партнеров. Взаимодействие с Газпромбанком по проекту создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности – еще один шаг в выстраивании эффективной системы финансирования нашей деятельности, укладывающейся в логику целей устойчивого развития», – сказал Заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом» Илья Ребров.