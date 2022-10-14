Консорциум с участием Газпромбанка и правительство ЯНАО заключили концессионное соглашение по горному туркомплексу на Полярном Урале

Газпромбанк, реализующий стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels от лица совместной компании ООО «ИФР-Харп» подписали концессионное соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа о проектировании, строительстве и эксплуатации инфраструктуры горного туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале.

Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длинной не менее 19 км, включая не менее двух подъемников, которые обеспечат комфортное катание для 4310 лыжников одновременно, а также горнолыжные школы, системы освещения и навигации, прилегающую инфраструктуру: гостиницы 3* и 4* общим номерным фондом не менее 320 номеров с конференц-центрами, ресторанами и СПА-центром площадью не менее 3 тыс. квадратных метров, а также автостоянки для автомобилей и автобусов. В рамках проекта уже стартовали работы по проведению инженерных изысканий.

Общий объем капитальных затрат оценивается в 13,5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Газпромбанк, помимо соинвестора, выступит в качестве финансового консультанта, организатора финансирования, кредитора и организатора услуги расширенного банковского сопровождения.

«Глобальные изменения в сфере туристического бизнеса в последние годы подтверждают необходимость развития соответствующей инфраструктуры в нашей стране для обеспечения российских туристов и зарубежных гостей возможностями качественного активного отдыха, и наша страна обладает огромным потенциалом в этом направлении. Уверен, что экспертиза #МЕГАИГРОКа, наработанная многолетним воплощением крупномасштабных инфраструктурных инициатив, ресурсы и инструменты Газпромбанка, а также опыт наших партнеров в реализации подобных проектов, позволят создать в этом уникальном месте функциональный и технологичный курорт мирового уровня, сохранив при этом природу в первозданном виде», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Банка Павел Бруссер.

«О необходимости развития внутреннего туризма недавно говорил Президент на заседании Госсовета. Сейчас проект по созданию горнолыжного комплекса и в целом туристического кластера актуален, как никогда. Мы фиксируем постоянно растущий спрос на внутренний туризм, жители России хотят узнавать свою страну и Ямалу есть, что им предложить. Уникальная арктическая природа, горы Полярного Урала, аутентичность коренных народов Севера. В нашу пользу играет близость региона от федеральных центров - всего 3 часа на самолете, и при этом у нас самый продолжительный горнолыжный сезон в стране, больше 200 дней в году. Ямал вполне может стать и станет серьезным конкурентом уже известным горнолыжным курортам, сейчас необходимо сосредоточиться на создании современной инфраструктуры, отвечающей запросу туристов, и очень важно, что реализовывать наши планы мы будем вместе с надежными партнерами», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Активно способствуя развитию внутреннего туризма, AZIMUT выводит его на новый уровень. Появление на Ямале современного комплекса с высокими стандартами сервиса, едиными для объектов AZIMUT, станет хорошей новостью не только для туристов, но и для местных жителей — проект поможет создать новые рабочие места для локальных специалистов и повысит предпринимательскую активность в регионе», – отметил генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

«Для успешной реализации этого масштабного проекта, опираясь на собственный внушительный опыт строительства в сложных климатических условиях Заполярья, будем применить самые передовые технологии и инновационные материалы в строительстве горнолыжного курорта Рай-Из. Все объекты туристического комплекса Рай-Из будут запущены точно в срок. Мы верим, что данный курорт станет туристической жемчужиной Полярного Урала и позволит всем желающим насладится его девственной красотой, а малый бизнес региона получит дополнительный мощный толчок к развитию», – сообщил председатель Совета директоров УК «СТК Шерегеш» Константин Ивушкин.