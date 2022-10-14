Примсоцбанк предлагает бизнесу рефинансировать кредиты, оформленные как на организацию, так и кредиты индивидуальных предпринимателей, оформленные на частное лицо.



- Сейчас перед бизнесом стоит задача более тщательно контролировать свои расходы, в том числе, связанные с оплатой действующих кредитов. Если ставка по кредиту в нынешних условиях больше не соответствует рыночным - есть смысл его рефинансировать на более выгодных условиях, - комментирует Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Рефинансировать кредит в Примсоцбанке можно по ставке 9,9%. На сумму от 300 тысяч до 68 миллионов рублей.



На срок от 3 месяцев до:



• 36 месяцев, если более 30% суммы кредита будет потрачено на пополнение оборотных средств;

• 96 месяцев, если более 70% суммы кредита будет потрачено на приобретение, ремонт основных средств.



Узнать подробные условия кредитования вы можете на официальном сайте банка или по телефону 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.