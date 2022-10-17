Новак: Россия в 2022 г. снизит добычу газа примерно на 10%

Россия в 2022 г. может снизить добычу природного газа примерно на 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления вице-премьера Александра Новака в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

«Меньше, чем в прошлом году [будет добыча газа]. Я точно цифру не скажу, но, если там экспорт будет как сегодня, то до 10% может быть общее сокращение. Примерно. Не на, а до», — сказал он.

По данным Росстата, Россия в январе — августе 2022 г. сократила добычу природного газа на 10,4%, до 389 млрд куб. м. По итогам 2021 г. показатель увеличился на 10% — до 763 млрд куб. м.