Шесть вузов Иркутской области вошли в рейтинг лучших университетов России по версии hh.ru

Молодежное направление и служба исследований hh.ru, представляют рейтинг лучших российских вузов в 2022 году. В пятерку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В число лучших иркутских вузов вошли:

Байкальский государственный университет (БГУ) – 36 место.

Иркутский государственный университет (ИГУ, 69 место),

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ, 77 место),

Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС, 227 место),

Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ, 341 место),

Братский государственный университет (БрГУ, 359 место).

Уникальность рейтинга в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 300 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные. Профиль самый широкий: экономика, искусство, медицина, педагогика.

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг в равной степени рассчитан на будущих студентов, на работодателей и на вузы. Абитуриенты получают помощь с ориентирами, компании – список самых востребованных вузов, выпускники которых уже достигли успехов на рынке труда и показывают реальный результат для бизнеса, а учебные заведения – престижный инструмент привлечения новых студентов».

Рейтинг вузов подтверждает тезис о том, что за качественным образованием необязательно ехать в традиционные центры притяжения абитуриентов – в Москву или Санкт-Петербург. Так, в первую двадцатку вошли вузы из многих других регионов: Череповецкий государственный университет, Мичуринский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Югорский государственный университет, Ульяновский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, Пермский национальный исследовательский политехнический университет.