Доля работающей молодежи сократилась до исторических минимумов

Численность сотрудников до 30 лет в России во II квартале впервые упала до 10,55 млн человек, что составило 14,7% от всех занятых и стало историческим минимумом. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».

Во ВНИИ труда «Известиям» пояснили, что тренд на снижение численности занятых до 30 лет объясняется демографическим спадом 90-х. По оценкам экспертов, ситуация нормализуется во второй половине 2020-х годов, по мере вступления в эту возрастную когорту более многочисленного поколения детей, рожденных в 2000-х.

Во II квартале численность работающей молодежи (до 30 лет) уменьшилась в годовом выражении на 10,1% и впервые упала до 10,55 млн. Это 14,7% от всех занятых, что является историческим минимумом, говорится в исследовании FinExpertiza, которое основано на данных Росстата. Сильнее количество молодых работников сокращалось только в разгар пандемии коронавируса: во II квартале 2020 года на 11,4%, или на 1,5 млн человек. 10 лет назад доля молодых работников оценивалась в 23,6% от всех занятых.

Снижение доли молодых работников связано с демографической ямой 90-х годов — особенно заметно уменьшилась численность сотрудников, рожденных в кризисные 1992–1997 годы, отмечается в документе. Работники в возрасте 25–29 лет — это значимая для экономики категория молодых специалистов, успевших приобрести профессиональный опыт и обладающих высокой работоспособностью.