К строительству могут привлечь безработных

Отрасли не хватает 3-5 млн человек, сообщили «Известиям» в Общественном совете при Минстрое.

Закрыть проблему только привлечением трудовых мигрантов невозможно, в том числе в свете политической обстановки в мире, признают общественники.

Частично может помочь использование труда долго неработающих граждан — сейчас на учете в органах занятости более 1,8 млн человек. Общественный совет разработает систему привлечения таких людей и представит ее в Минстрой.

Сначала стоит оценить профессиональный уровень, мотивацию и степень квалификации тех людей, которые сейчас стоят на бирже, говорят эксперты. По данным Росстата, в июле 2022 года уровень безработицы в России составлял 2,9 млн человек (3,91% от трудоспособного населения).