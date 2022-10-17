En+ Group установила на Братской ГЭС новое рабочее колесо весом 73 тонны

В диаметре оно превышает 5 метров. Замена оборудования проводится в рамках комплексной программы модернизации всех сибирских ГЭС En+ Group «Новая энергия», начатой по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году.

Российский холдинг En+ Group завершил установку нового рабочего колеса на гидроагрегате №4 Братской ГЭС. Вес конструкции составляет 73 тонны, что сопоставимо с весом трех БЕЛАЗов. Монтаж нового оборудования сделает работу станции более надежной и эффективной. Кроме того, позволит достичь увеличения коэффициента полезного действия станции и дополнительной экономической эффективности.

Многотонная конструкция, диаметр которой превышает 5 метров, создана на заводе «Тяжмаш» в Сызрани. Для того, чтобы ее смонтировать, пришлось использовать мостовой кран грузоподъемностью 350 тонн. Главная особенность колеса в измененной конфигурации лопастей, что вместе с добавлением никеля и хрома к стали, из которой изготовлена конструкция, добавляет ей надежности и эффективности. Обновленный гидроагрегат планируют запустить к концу года.

Работы на гидроагрегате №4 Братской ГЭС –очередной этап программы «Новая энергия», которая проводится по инициативе основателя компании Олега Дерипаски на всех ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.

Всего на предприятии работают 18 гидроагрегатов. С 2007 года установлены новые рабочие колеса на 14 из них, а замена оставшихся четырех запланирована до конца 2026 года, контракты на это уже подписаны. Применение новых технологий существенно повысит выработку «зеленой» энергии, что положительно скажется на экологической составляющей, поскольку увеличение выработки электроэнергии на ГЭС заместит генерацию на тепловых электростанциях, снизив воздействие на атмосферу. Холдинг продолжает работу в рамках своей ESG стратегии, сокращая выбросы парниковых газов и минимизируя влияние на экологию.