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В чем риск кредитных каникул?

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Срок выплат по кредиту может вырасти, рассказал РИА Недвижимость завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

«В том случае, когда заемщик оформляет кредитные каникулы, он получает отсрочку только по ежемесячным ипотечным платежам, но не избавляется от процентов. Они продолжают начисляться по указанной в договоре обычной ставке и выделяются в отдельный долг», – предупредил Цыганов.

Как подчеркнул эксперт, чем продолжительнее каникулы, а точный срок службы мобилизованных непредсказуем, тем больше вырастет задолженность. Поэтому кредитные каникулы в целом выгодны банку – он получит денег в виде процентов, пояснил Цыганов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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