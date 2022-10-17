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В московском метрополитене запустили тематический поезд «Сибирь здесь!»

Восьмой вагон посвящён Приангарью.

<p>Фото из Телеграм-канала губернатора Иркутской области</p>

Фото из Телеграм-канала губернатора Иркутской области

«В вагоне под названием «Иркутская область – земля у Байкала» представлены фотографии природы Байкала, Иркутска, интересные факты о регионе», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии до апреля 2023 года.

Всего поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов, где представлены 10 регионов Сибири. В них можно прочитать основные факты об истории регионов, социально-экономическом потенциале, природных богатствах, главных достопримечательностях, выдающихся земляках, культурных и национальных особенностях Сибири.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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